Sociale: Intersos, preoccupati per fase 2, per senza fissa dimora gravi problemi irrisolti (2)

- Dall'inizio della crisi, spiega Intersos, "sono state bloccate quasi tutte le risposte di accoglienza a livello cittadino, i servizi sanitari adottano prassi difformi nello stesso territorio, le Istituzioni faticano a stabilire un confronto per la messa in atto di procedure coordinate. Mancano strutture dedicate all'accoglienza dei vulnerabili per l'isolamento fiduciario, per la quarantena, per l'attesa dei risultati dei tamponi, così come azioni propedeutiche ad un eventuale inserimento nelle strutture di accoglienza, rendendo inefficace il sistema di protezione. E, infine, cosa altrettanto grave, manca ora una cabina di regia tra istituzioni, e tra istituzioni e organizzazione della società civile, capace di garantire una vera risposta socio – sanitaria integrata. Oggi la nostra presenza garantisce un presidio sanitario altrimenti troppo debole, sempre in coordinamento con tutti i soggetti pubblici, a cominciare dalle Asl. Siamo in attesa dell'apertura di una struttura dedicata da parte della Regione Lazio. Siamo in attesa dello sblocco delle accoglienze nel circuito cittadino e nel circuito Siproimi. È però venuto il momento di fare un passo avanti, senza rinvii e perdite di tempo, e che, urgentemente, entro il 3 maggio, ciascuno si assuma le proprie responsabilità nel dare le risposte necessarie". (Com)