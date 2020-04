Coronavirus: Sala, pandemia ci ha consegnato una notevole "infodemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa pandemia che ci ha colpito duramente da due mesi ci ha consegnata anche una notevole 'infodemia', una massa incredibile di informazioni a volte anche disorientanti. Lo vedo da quello che mi scrivete e le persone più deboli e fragili diventano sempre più ansiose e magari quelle forti hanno ancora più bisogno di manifestare il loro coraggio. Quando vi parlo da primo cittadino, ma anche da normale cittadino porto anch'io in me queste incertezze". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato sulle sue pagine social per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Ad oggi, però, - ha precisato - un paio di certezze dovremmo averle: questa pandemia sacrifica soprattutto gli anziani e non tocca i bambini. Dico 'soprattutto' perché poi si possono fare tutte le eccezioni del mondo ma questa è una realtà. La seconda riguarda il fatto che sta ai nostri comportamenti individuali per venirne fuori bene con il distanziamento sociale, le mascherine e il lavarsi le mani. Dipende molto da noi". (Rem)