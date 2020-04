Napoli: Castiello (Lega), dolore e sconcerto per agente ucciso, Lamorgese faccia di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col cuore gonfio di dolore esprimo la mia solidarietà alla famiglia di Pasquale Apicella, giovane poliziotto che ieri ha perso la vita a Napoli, dopo aver sventato, insieme ad un collega, una rapina ad una banca nella zona di Capodichino". Lo ha dichiarato la deputata campana della Lega Pina Castiello. "Chiamerò il questore Giuliano - ha proseguito Castiello - al quale rappresenterò la mia vicinanza alla grande famiglia della Polizia di Stato, cui rinnovo il ringraziamento per il grande lavoro con cui garantisce quotidianamente la sicurezza degli italiani. Napoli merita ben altre attenzioni e provvedimenti. La speranza è che il ministro Lamorgese possa dedicarvi maggiore tempo, magari concentrandosi su quelle sacche di illegalità, come i campi Rom, colpevolmente tollerate. Occorrerà riprendere quel lavoro, iniziato col ministro Salvini, che tendeva innanzitutto ad incentivare e rendere sicuro l'impegno di chi lotta in prima linea contro il crimine: quale componente della Commissione Difesa della Camera, continuerò a battermi in questa direzione", ha concluso la deputata leghista.(Ren)