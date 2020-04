Moldova: Sandu (Pas), da presidente Dodon e "suoi complici" al via "caccia" contro giudici costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Igor Dodon e i "suoi complici" hanno iniziato una vera "caccia" contro i giudici della Corte costituzionale. E' l'accusa lanciata dalla leader del Partito Azione e Solidarietà della Moldova (Pas), l'ex premier Maia Sandu, tramite un messaggio sulla sua pagina di Facebook. "La macchina dello Stato è stata messa al lavoro per cercare ragioni per fare pressione sui giudici e sui loro familiari, nel tentativo di imporre una decisione che sarebbe conveniente per i socialisti: il prestito russo. Sembra che Dodon voglia diventare Plahotniuc (Vladimir, ex leader del Partito democratico della Moldova). Ricordo a Dodon che Plahotniuc è dovuto fuggire improvvisamente dal paese proprio perché aveva sorpassato tutte le linee rosse. Gli consiglio di non mettere ulteriormente alla prova la pazienza delle persone, che sono già così stanche della corruzione e della povertà", ha dichiarato Sandu. (segue) (Moc)