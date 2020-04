Moldova: Sandu (Pas), da presidente Dodon e "suoi complici" al via "caccia" contro giudici costituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la leader di Pas, "quelli che servono Dodon devono smettere di obbedire agli ordini illegali perché verrà il giorno in cui risponderanno, e i ladri non avranno più il potere di proteggerli". Sandu ha aggiunto inoltre che i giudici della Corte costituzionale devono essere autorizzati a svolgere le loro funzioni come previsto dalla Costituzione: in modo indipendente, imparziale e di sottomettersi esclusivamente all'ordine costituzionale. (segue) (Moc)