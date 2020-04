Moldova: Sandu (Pas), da presidente Dodon e "suoi complici" al via "caccia" contro giudici costituzionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa, la Corte costituzionale di Chisinau ha sospeso la procedura di entrata in vigore della legge sulla ratifica dell'Accordo tra il governo della Federazione Russa e il governo della Moldova relativo alla stipula del prestito di 200 milioni di euro, fino all'esame sostanziale della notifica. Successivamente, il presidente Dodon ha dichiarato durante un briefing con la stampa che se la Corte costituzionale non approverà la legge sul credito russo di 200 milioni di euro, a partire dal primo maggio, le pensioni e gli stipendi non saranno pagati. (Moc)