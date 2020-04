Migranti: Parlamento Ue, oggi discussione su Libia e rotta Mediterraneo centrale con direttore Frontex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione migratoria in Libia e nel Mediterraneo centrale. Di questo, a quanto si apprende dal Parlamento europeo, discuteranno oggi pomeriggio i deputati della commissione libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) dell'Eurocamera con il direttore dell'Agenzia della guardia costiera e di frontiera europea (Frontex), Fabrice Leggeri, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il Consiglio d'Europa e le Ong. I deputati tratteranno la questione delle condizioni di vita di migliaia di migranti e richiedenti asilo bloccati in Libia ed esamineranno la situazione in mare dopo l'istituzione dell'operazione navale dell'Unione europea "Irini", che dal primo aprile è entrata in funzione succedendo alla missione Sophia. Secondo l'Unhcr, finora 3.277 persone sono arrivate in Italia via mare e 1.135 a Malta, cifre inferiori rispetto a quelle di Spagna (4.934) e Grecia (7.569). Inoltre, a causa della pandemia di Covid-19 e della decisione della autorità italiane e maltesi di dichiarare i loro porti "non sicuri", il destino di quanti tentano di raggiungere le coste europee dalla Libia è diventato ancora più incerto. Infine, anche le autorità libiche hanno bloccato gli sbarchi a causa dei pesanti bombardamenti in atto intorno a Tripoli. (Beb)