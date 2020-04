Ungheria: ministro Giustizia a "Die Welt", basta demonizzarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle circostanze attuali, con l'esigenza di combattere la diffusione del coronavirus e di gestire la Brexit, "la costruzione di un consenso e la cooperazione sono più importanti che mai". E' quanto scrive il ministro della Giustizia ungherese, Judit Varga, in un articolo per il quotidiano tedesco "Die Welt". Nonostante ciò il ministro di Stato per gli Affari europei tedesco Michael Roth "ha costruito l'immagine di un nemico, e quel nemico è l'Ungheria", spiega Varga riferendosi a un recente articolo di Roth pubblicato sempre da "Die Welt". Roth ha accusato Budapest di non rispettare valori europei quali la democrazia e lo Stato di diritto. Per questo Varga scrive di essere tentata di spiegare in dettaglio "quanto errate" siano le sue opinioni. "Tuttavia l'ho già fatto molte volte e in molti luoghi", afferma la guardasigilli ungherese. I valori europei sono "condivisi", ciononostante sono diventati "uno strumento politico" che fomenta divisioni anziché unità. Dal momento che l'accordo sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea richieda il consenso unanime degli Stati membri, Varga si domanda polemicamente "come pensi Roth di ottenerlo", se cerca di creare strumenti che mirano a punire alcuni di quei medesimi Stati membri. Il ministro della Giustizia ha poi ricordato come in altri frangenti la Germania abbia assunto il ruolo di "mediatore neutrale" di difficili situazioni e Berlino può continuare a contare sull'Ungheria "come un partner stabile e un alleato" con "interessi e valori condivisi". (Vap)