Coronavirus: Giachetti (Iv) su fase 2, domani atto disobbedienza civile, leggerò il Vangelo a San Silvestro

- A distanza di settimane, "le decisioni, o meglio le non decisioni, annunciate ieri da presidente del Consiglio ritengo che siano indigeribili sia nella forma che nella sostanza". Lo dichiara il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che critica il mantenimento della negazione dell'esercizio di culto. "Nella forma - spiega - per il semplice motivo che se la sospensione delle libertà e dei diritti costituzionali attraverso dpcm è discutibile anche in presenza di un'emergenza sanitaria come quella che si è manifestata 2 mesi fa, è semplicemente inaccettabile che questa ormai diventi la regola. Nella sostanza perché molte decisioni sono del tutto incomprensibili e figlie di pavidità. Se si pongono delle regole per garantire la frequentazione dei supermercati è inconcepibile che non si sia in grado di stabilirne per la frequentazione delle chiese". "Questa decisione tra tutte è la più sbagliata ed ingiusta. Non possiamo pensare di di essere in un grande fratello sanitario dove un comitato, di fatto, stabilisce, l'esercizio di libertà e diritti costituzionali. Per questo domani, e per i prossimi giorni, fino a che la decisione non sarà corretta, intraprenderò un'azione di disobbedienza civile. Io laico, mi recherò davanti alla chiesa di Piazza San Silvestro alle 11.30 e leggero dei brani del Vangelo. Questo comunicato vale come preavviso a tutte le autorità preposte che invito a venire a sanzionarmi per la deliberata violazione della decisione deliberata nel Dpcm", avverte. (Rin)