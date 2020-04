Imprese: Balassone (Bankitalia), impatto nuove misure su indebitamento netto sarà nullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto delle misure incluse nel decreto imprese sull’indebitamento netto sarà nullo nell’immediato: i versamenti sospesi dovranno infatti essere effettuati entro l’anno, e le garanzie concesse attraverso la Sace sono considerate non standardizzate, e quindi da contabilizzare solo in caso di effettiva escussione. Lo ha dichiarato oggi il capo del servizio per la struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, durante un’audizione di fronte alle commissioni Finanza e Attività produttive riunite alla Camera dei deputati. Ci sono tuttavia, ha aggiunto, alcuni rischi. “La sospensione dei versamenti ha rafforzato la necessità del Tesoro di ricorrere al mercato: le valutazioni ufficiali indicano in circa 16 miliardi l’entità dei versamenti che sarebbero differiti al secondo semestre del 2020”, ha spiegato, aggiungendo che i conti pubblici relativi a quest’anno potrebbero risentire “dell’eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in precedenza”. (segue) (Rin)