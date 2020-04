Imprese: Balassone (Bankitalia), impatto nuove misure su indebitamento netto sarà nullo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ammontare delle garanzie pubbliche alle imprese complessivamente attivabili sulla base dei decreti 18 e 23 del 2020, ha spiegato Balassone, si colloca “intorno ai 450 miliardi, circa cinque volte il valore di quelle in essere alla fine del 2019”. Data la gravità della crisi e l’incertezza sui tempi, ha aggiunto, la probabilità di una futura escussione di tali garanzie sarà verosimilmente “molto più elevata che in condizioni normali: gli oneri per le finanze pubbliche, seppure distribuiti su più esercizi potranno essere significativi”. “I tassi di insolvenza potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al dieci per cento, risentendo dell’ampliamento della platea dei beneficiari, delle più elevate percentuali di copertura e dell’assenza di previsioni che limitino l’utilizzo delle garanzie ai soli nuovi finanziamenti o al rinnovo di quelli in scadenza contrattuale”, ha concluso. (Rin)