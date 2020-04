Repubblica Ceca: ministro Esteri, Praga pronta a discutere consegna statua Konev a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca è disponibile a discutere il trasferimento della statua del maresciallo sovietico Ivan Konev alla Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, al quotidiano economico "Hospodarske Noviny". Il capo della diplomazia di Praga ha ribadito che la Repubblica Ceca rispetta i trattati bilaterali con Mosca e la rimozione della statua non li viola. Il monumento, rimosso lo scorso 3 aprile dalle autorità locali del municipio di Praga 6, è stato originariamente eretto negli anni Ottanta, in onore del maresciallo che guidò le truppe sovietiche che liberarono Praga alla fine della Seconda guerra mondiale. Lo stesso Konev guidò anche la soppressione dell'insurrezione ungherese del 1956. La rimozione della statua ha causato le rimostranze della Russia, che ha minacciato misure di rappresaglia. Secondo Mosca essa viola un trattato sottoscritto dalle due nazioni all'inizio degli anni Novanta, in cui si dispone che entrambe le parti si prendano debita cura dei memoriali di guerra. (Rep)