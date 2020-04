Pomezia: vendetta per commenti Facebook dietro atto intimidatorio piazzale Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritrovamento dell’oggetto esplosivo, o infiammabile, avvenuto questa mattina in piazzale delle Regioni a Pomezia, sarebbe un atto intimidatorio riconducibile a polemiche e liti avvenute su Facebook nell’ultimo periodo. Il contenitore di latta che conteneva materiale infiammabile avvolto da carta assorbente, se innescato con una scintilla, avrebbe provocato un’esplosione o, quantomeno, una grossa fiammata. Il contenitore è stato lasciato sul pianerottolo della palazzina, al quarto piano davanti al portone dell’appartamento dell’uomo che ha poi lanciato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, hanno messo in sicurezza la zona mentre i militari hanno iniziato ad indagare. L’ipotesi più accreditata è che il gesto sia riconducibile a polemiche nate su Facebook, innescate ed esplose, queste si, dai piccati e satirici commenti di un profilo anonimo che, secondo alcuni, sarebbe riconducibile alla persona vittima del gesto intimidatorio di questa mattina. Lui, smentisce di essere il titolare di quel profilo e di essere coinvolto con quel genere di attività. I militari, indagano per risalire al responsabile dell’intimidazione. (Rer)