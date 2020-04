Coronavirus: Bosnia, 35 nuovi casi da ieri, il numero dei contagiati supera la cifra di 1.500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone attualmente contagiate da coronavirus in Bosnia sono in tutto 1.523, 35 in più rispetto a ieri. Lo ha riferito questa mattina il sito di informazione "Klix" a seguito della conferenza stampa del ministro della Sanità della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, Alen Seranic. I decessi sono in tutto 60, uno in più rispetto a ieri, mentre le persone guarite sono 628. La Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata del paese, ha allentato la scorsa settimana alcune misure di contenimento in vista del mese del ramadan, mentre nella Repubblica Srpska è ancora in vigore il coprifuoco serale e il divieto di circolazione per i minorenni e le persone di età superiore ai 65 anni, salvo in determinati giorni della settimana. La Federazione ha inoltre abolito la quarantena obbligatoria dopo l'ingresso nel paese, altra misura ancora in vigore nell'entità serba. L'esponente serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik ha affermato ieri ai giornalisti che "le autorità federali hanno preso la decisione di abolire la quarantena in modo troppo affrettato". Secondo Dodik, "sarebbe stato logico mantenere attiva la misura fino a dopo la festa del primo maggio". L'esponente serbo ha annunciato che "la presidenza esaminerà queste misure nel corso della seduta fissata per il 28 aprile". Dodik ha inoltre evidenziato che "alcuni poteri decisionali federali, tra cui il ministero della Salute, non sono stati messi al corrente della decisione di allentare le misure".(Bos)