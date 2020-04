Aerospazio: Airbus prepara i dipendenti a possibili tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera inviata lo scorso 24 aprile ai dipendenti il presidente di Airbus, Guillaume Faury, ha annunciato possibili tagli al personale a causa della crisi provocata dal coronavirus. Lo riferisce l'emittente televisiva “Bfm-tv”, riportando i contenuti del messaggio. “La sopravvivenza di Airbus è in gioco se non agiamo adesso”, si legge nella lettera. Faury spiega che l'azienda “perde soldi a una velocità inedita”. Sebbene il gruppo abbia già adottato delle misure di cassa integrazione per 3 mila lavoratori in Francia, il dirigente ha fatto sapere che potrebbero essere previste delle “misure supplementari”. Nei prossimi giorni Airbus dovrebbe annunciare i risultati del primo trimestre. (Frp)