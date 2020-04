Cina: coronavirus, scuole riaperte nella provincia del Guangdong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle scuole medie e superiori della Cina che hanno ripreso le attività hanno consentito il ritorno degli studenti che si trovano ad affrontare i test di ammissione per le scuole superiori o le università. Lo ha affermato il ministero della Pubblica istruzione in occasione della ripresa delle attività scolastiche, a partire da oggi, per gli studenti delle scuole medie e superiori nella regione meridionale del Guangdong. "Le scuole secondarie in Cina si sono preparate completamente per creare un ambiente sicuro per la ripresa delle lezioni", ha affermato Wang Dengfeng, direttore del principale ufficio del ministero per la risposta alla pandemia di Covid-19. Wang ha affermato che, oltre alle regolari misure di prevenzione e controllo dell'epidemia, le scuole hanno preso provvedimenti accurati per lo studio degli studenti, la preparazione degli esami e, se necessario, la consulenza psicologica. (segue) (Cip)