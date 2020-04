Cina: coronavirus, scuole riaperte nella provincia del Guangdong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più di 35 milioni di studenti sono già tornati a scuola a partire da venerdì 17 aprile", ha dichiarato Wang. Diverse province e città, come la provincia del Guangdong e la provincia orientale dello Zhejiang, hanno reso obbligatorio per gli studenti e gli insegnanti di ritorno dall'esterno i test del coronavirus prima di riprendere le lezioni. Le scuole elementari, le scuole superiori e le scuole medie inizieranno gradualmente le lezioni dopo l'11 maggio, secondo quanto riportato da "Yangcheng Evening News". Le date della scuola possono anche essere modificate se vengono identificati i rischi di infezione nelle regioni. È il caso della provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, delle province di Liaoning e Sichuan nella Cina sud-occidentale e di altri luoghi che hanno visto un aumento dei casi Covid-19 e che hanno annunciato un ulteriore rinvio delle date di inizio della scuola. La Commissione per l'educazione di Pechino ha disposto che le lezioni vengano immediatamente sospese in caso di contagi sospetti o confermati nel campus, secondo quanto riportato dal "Beijing News" il 13 aprile scorso. (Cip)