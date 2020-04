Iraq: Regno Unito annuncia la prima operazione contro lo Stato islamico dopo sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll governo britannico ha annunciato il primo attacco da sette mesi contro lo Stato Islamico (Is) in Iraq. Lo riferisce il portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw". Secondo Londra, l’operazione è stata condotta il 10 aprile dalla Royal Air Force (Raf) contro miliziani dell’Is a Tuz Khurmatu, a sud di Kirkuk. "Due velivoli Typhoon, assistiti da un Reaper della Raf, hanno identificato terroristi dell'Is che occupavano un gruppo di edifici fortificati in una località a ovest di Tuz Khurmatu, nota per essere abitata da combattenti e comandanti terroristi in attività", si legge in un comunicato del governo britannico. Il precedente attacco lanciato dalle forze britanniche in Iraq risale allo scorso settembre. Tuz Khurmatu è una città oggetto di disputa per il controllo da parte sia di Erbil che di Baghdad in quanto abitata da arabi, curdi e turcomanni. L'esercito iracheno ha cacciato dalla città i peshmerga curdi nell'ottobre 2017, dopo il referendum per l'indipendenza organizzato nella regione autonoma curdo-irachena. (Res)