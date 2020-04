Russia: portavoce Cremlino, assurdi i tentativi di politicizzare gli aiuti contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi di politicizzare l'assistenza della Russia ad altri paesi nella lotta contro il Covid-19, associandola ad attività di "scambio" sono completamente assurdi. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. "Nessuno aveva - e non poteva avere - aspettative riguardo ad una risposta. Quando qualcuno cerca di politicizzare questo argomento, di associarlo a una sorta di di azione 'scambio', è una completa assurdità", ha dichiarato Peskov in un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty. "In questo caso, il principio ognuno per sé non è assolutamente applicabile, né all'approccio della parte russa nel suo insieme, né alle convinzioni del presidente. Innanzitutto, è stato dato aiuto a coloro che ne avevano bisogno, che si trovavano nella situazione più difficile", ha affermato il portavoce presidenziale. (Rum)