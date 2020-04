Cerveteri: Multiservizi, da domani possibile comprare medicine online, ritiro in farmacia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'implementazione di questi ulteriori servizi la Multiservizi Caerite conferma la volontà, specie in un momento delicato come l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, di aumentare la propria presenza e disponibilità per tutti i cittadini, favorendo in particolare coloro che per problemi di salute hanno difficoltà a recarsi dal medico e in farmacia. Per tutti i cittadini vengono azzerati i costi e i tempi di spostamento nonché i tempi di attesa allo studio medico per il ritiro delle ricette e in farmacia per il ritiro dei prodotti. Per chi lavora, non è più necessario prendere ore di permesso o giornate di ferie. Per le neo mamme non è più necessario allontanarsi da casa quando il bambino è ammalato, né dover portare i pesi dei prodotti per la prima infanzia acquistati (omogeneizzati, acque minerali, pannolini, etc.). Inoltre il servizio potrà assicurare al medico di famiglia una migliore gestione del tempo di ricevimento dei pazienti nello proprio studio. (Com)