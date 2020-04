Coronavirus: dpcm, ogni ingresso in Italia dovrà essere motivato e giustificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a comunicare i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e un recapito. E' quanto si legge nel testo del dpcm firmato ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il testo del decreto, le disposizioni non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.(Rin)