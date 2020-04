Yemen: vice ministro Difesa Riad, la sicurezza del popolo yemenita è la nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha affermato che la sicurezza e la stabilità dello Yemen sono una delle massime priorità dell'Arabia Saudita, sottolineando la posizione del Regno e il lavoro condotto finora per raggiungere questo obiettivo. Con una serie di tweet sul suo account ufficiale il principe ha affermato: "la Coalizione si è detta sorpresa per l'annuncio del Consiglio di transizione meridionale. Il Regno e gli Emirati Arabi Uniti confermano il lavoro permanente per la sicurezza e la stabilità in Yemen, riportando le condizioni alla normalità, tornando ad attuare l'accordo di Riad e a supportare il governo legittimo". Il principe saudita ha anche chiarito che "accelerare l'attuazione dell'accordo di Riad è una responsabilità nazionale che ricade sui due firmatari in risposta alle aspirazioni del popolo yemenita e al suo desiderio di pace".(Res)