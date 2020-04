Cina: terre rare, export in aumento del 19,2 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni cinesi di terre rare – 17 elementi che sono apprezzati per le loro uniche proprietà magnetiche ed elettrochimiche e che sono utilizzati in una gamma di prodotti di consumo ed elettronica – sono aumentate del 19,2 per cento su base annua a marzo per raggiungere 5.551 tonnellate, secondo i dati dell'Amministrazione generale delle dogane. Nei primi tre mesi dell'anno, la Cina ha esportato un totale di 11.041 tonnellate di terre rare, in calo del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La Cina è uno dei principali fornitori al mondo di terre rare, ampiamente utilizzate nei prodotti ad alta tecnologia che vanno dai televisori a schermo piatto, ai laser e alle auto ibride. (Cip)