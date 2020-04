Coronavirus: dpcm, ok a ingressi in Italia per lavoro ma non oltre le 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono autorizzati ingressi in Italia "esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore". Chi entra nel territorio nazionale "tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia". E' quanto si legge nel testo del dpcm firmato ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Scaduto il periodo di permanenza occorre "lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno", precisa il provvedimento per poi aggiungere che "in caso di insorgenza di sintomi Covid-19", occorre segnale "tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento". (Rin)