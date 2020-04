In Russia il plateau dei contagi si prevede a metà maggio, Peskov: "In estate il peggio sarà passato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia raggiungerà il plateau dei contagi da Covid-19 entro la metà di maggio. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, esprimendo inoltre la convinzione che nel periodo estivo il momento peggiore dell’emergenza si potrà considerare superato. "Dovremmo raggiungere il plateau entro la metà di maggio. E poi, nel primo mese d'estate, tutto questo si calmerà, credo", ha dichiarato Peskov in un'intervista con il quotidiano "Argumenty i Fakty".Allo stesso tempo, non sarà così facile dimenticare la pandemia per coloro che hanno perso dei cari o si sono ammalati gravemente, ha osservato il portavoce. "Ognuno di noi dovrà lavorare intensamente per ridurre al minimo le conseguenze della pandemia", ha aggiunto Peskov.(Rum)