Coronavirus: bilancio in Africa sale a 31.976 casi e 1.425 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa è salito a 31.976 il numero complessivo dei casi confermati di coronavirus registrati in 52 paesi, con un aumento di oltre 4.500 casi rispetto a venerdì scorso, quando il bilancio si attestava a quota 27.395. Secondo quanto riferisce la piattaforma "Covid19-Africa", il paese più colpito dalla pandemia rimane il Sudafrica con 4.546 casi, seguito da Egitto (4.534), Marocco (4.065) ed Algeria (3.382). Ai paesi con più di 3 mila contagi seguono quelli con oltre mille episodi: Camerun (1.621), Ghana (1.550), Nigeria (che con 292 nuovi casi rispetto a venerdì sale a 1.273), Costa d'Avorio (1.150), Repubblica di Guinea (oltre 200 nuovi casi: 1.094) e Gibuti (1.023). Seguono Tunisia (949), Niger (696), Senegal (671), Burkina Faso (632), Repubblica democratica del Congo (459) e Somalia (436) fra gli altri. Numerosi paesi rimangono attualmente sotto i 100 casi (fra questi Togo, Sierra Leone, Mozambico, Angola, Libia). In totale si registrano 1.425 decessi e 9.577 guariti. (Res)