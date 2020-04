Grecia: allentamento restrizioni, arcivescovo Geronimo invia lettera a premier Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Geronimo, ha scritto una lettera al primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis per chiedere la riapertura delle chiese nel rispetto delle regole sulla distanza sociale. La lettera viene inviata mentre la stampa di Atene ha riportato la notizia di diverse chiese aperte questa domenica per i fedeli, dopo che invece le restrizioni sono state rispettate durante la Pasqua ortodossa. Il quotidiano "Kathimerini" riferisce di una certa "frustrazione" in alcuni ambienti della Chiesa ortodossa greca per la probabilità che le liturgie nei luoghi di culto non vengano incluse nel piano a "tre fasi" ideato dal governo di Atene per la graduale riapertura del paese. Il portavoce governativo greco ha annunciato che questo piano verrà illustrato martedì dal premier Mitsotakis.(Gra)