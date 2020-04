Tunisia: rientrato il team medico inviato in Italia per la lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team medico tunisino composto da medici, infermieri e tecnici, inviato in Italia l'11 aprile scorso per aiutare le autorità italiane nella lotta al coronavirus, è rientrato ieri sul territorio nazionale, presso la base aerea militare Ahmed di Biserta. Il team è stato accolto dal ministro della Difesa, dal direttore del gabinetto presidenziale, dal primo consigliere del presidente della Repubblica per la sicurezza nazionale, dal direttore generale della salute militare e da vari dirigenti militari. Secondo quanto si legge in una nota della presidenza, "il personale medico militare ha completato con successo la propria missione volontaria e il suo contributo per aiutare l'Italia nel quadro medico". I vari membri di questa squadra saranno messi in quarantena per 14 giorni secondo le procedure stabilite.(Tut)