- È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. E' quanto si legge nel testo del dpcm firmato ieri sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte(Rin)