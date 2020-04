Coronavirus: Mollicone (Fd'I), subito mezzo miliardo per industria culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccogliamo l'appello di Pierluigi Battista stamattina sul 'Corriere' per un Fondo della cultura ma rivendichiamo di essere stati la prima forza politica a proporlo fattivamente in parlamento". Lo ha dichiarato il responsabile Cultura di Fratelli d'Italia, deputato capogruppo in commissione Cultura Federico Mollicone. "Nonostante Conte non abbia menzionato i luoghi della cultura - ha proseguito Mollicone - gli spettacoli e i lavoratori dell'industria culturale nella conferenza stampa di ieri sera, la cultura deve poter avere una 'Fase 2', una programmazione per garantire la riapertura delle imprese, il lavoro degli addetti e la fruizione da parte degli utenti. La cultura vale 1 milione e mezzo di occupati e muove fino al 16 per cento del Pil. Vanno, quindi, garantiti nel decreto 'Aprile' l'estensione del fondo per le emergenze anche ai settori dell'industria libraria, fonografica, discografica, dei servizi museali, delle mostre temporanee, così da trasformarlo in un vero e proprio Fondo per le arti nazionale, con una dotazione di mezzo miliardo,l'introduzione di un credito d'imposta per gli affitti di teatri, cinema e sale per spettacoli, l'estensione del reddito di ultima istanza anche ai lavoratori dello spettacolo, l'aumento dell'indennità già introdotta, un prolungamento della durata dei provvedimenti per le sospensioni contributive e tributarie, un credito d'imposta per l'editoria per l'acquisto della carta. È necessario introdurre delle misure specifiche a sostegno della domanda di prodotti culturali per scongiurare il rischio che i cambiamenti di comportamento di consumo diventino strutturali, causando una flessione nella richiesta di domanda di cultura per molti mesi". (segue) (Ren)