Coronavirus: Mollicone (Fd'I), subito mezzo miliardo per industria culturale (2)

- "In particolare - ha aggiunto il deputato - chiediamo al ministro Franceschini di recepire, guardando già al rilancio dell'Italia culturale, la nostra storica proposta per la detrazione dei consumi culturali individuali, come l'acquisto di dvd, libri, biglietti per teatro e musei, alla pari della detrazione a fini fiscali dei ticket medicinali, e di aumentare i termini di validità dei voucher per gli eventi e spettacoli da 12 a 18 mesi, dato che riorganizzare la stagione degli eventi teatrali o di musica sarà complicato alla luce dell'affollamento dei calendari che si avrà in seguito alla fine dell'emergenza e le difficoltà organizzative per l'emergenza pandemica. Franceschini si faccia sentire sui tavoli del governo, ne va della sopravvivenza della bellezza italiana. Ci preoccupa, comunque, che l'appello venga sostenuto da alcune Fondazioni lirico-sinfoniche, che non hanno brillato per corretta qualità gestionale, un conto è tutelare i lavoratori, un altro è non pagare gli oneri previdenziali e creare danno erariale, come fatto da Carlo Fuortes a Roma", ha concluso Mollicone. (Ren)