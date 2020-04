Egitto: Fmi, richiesta di finanziamenti urgenti discussa in poche settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è accaduto in molti paesi del mondo, "l'economia egiziana è stata colpita dalla pandemia di Covid-19 e dalla conseguente stagnazione economica e da un tumulto nei mercati finanziari". Lo ha affermato Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo monetario internazionale. Parlando della richiesta di finanziamento aggiuntivo da parte del Cairo, il funzionario dell’Fmi ha aggiunto che il presidente Abdel Fatah al Sisi e il suo governo hanno adottato misure urgenti e decisive per affrontare la crisi, adottando misure per limitarne la diffusione e fornire sostegno alle persone colpite da individui e imprese, così come la Banca centrale d'Egitto ha attuato misure in modo tempestivo per sostenere l'economia locale.(Res)