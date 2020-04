Cina: coronavirus, 28 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha segnalato tre nuovi casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui due sono stati importati. Il nuovo caso stato trasmesso a livello nazionale è stato registrato nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, secondo la commissione. Sono stati segnalati cinque casi sospetti nella Cina continentale, di cui quattro importati e uno trasmesso a livello nazionale a Pechino. Nessun decesso è stato segnalato ieri. Sempre ieri, 25 nuovi casi asintomatici, incluso uno dall'estero, sono stati segnalati nella Cina continentale. Nessun caso asintomatico domestico è stato riclassificato come caso confermato e 51 persone, 21 delle quali provenienti dall'estero, sono state dimesse dall'osservazione medica, secondo la commissione. La commissione ha riferito che 974 sospetti casi asintomatici, di cui 131 dall'estero, erano ancora sotto osservazione medica. Non sono stati segnalati nuovi casi confermati di infezione da coronavirus nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio dell'epidemia, secondo la Commissione sanitaria provinciale. Nelle ultime 24 ore la provincia non ha riportato nuovi decessi per Covid-19. (segue) (Cip)