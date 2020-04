Cina: coronavirus, 28 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 12 pazienti sono stati dimessi dall'ospedale dopo la guarigione, portando a zero il numero di pazienti affetti da Covid-19 negli ospedali della provincia. Restano 582 casi asintomatici sotto osservazione medica. Complessivamente 80 pazienti sono stati dimessi ieri dagli ospedali dopo la guarigione, mentre il numero di casi gravi è aumentato di uno a un totale di 52. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha registrato un totale di 1.636 casi importati. Dei casi, 1.009 erano stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 627 erano stati trattati con 22 in gravi condizioni, ha affermato la commissione. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati, ha aggiunto. I casi confermati complessivi cinese hanno raggiunto quota 82.830, inclusi 723 pazienti ancora in trattamento e 77.474 persone dimesse dopo il recupero, ha detto la commissione. Complessivamente 4.633 hanno perso la vita a causa della malattia. La commissione ha affermato che 10 persone, tra cui sette dall'estero, erano ancora sospettate di essere infettate dal virus e 8.443 contatti stretti sono ancora sotto osservazione medica. Ieri, 1.037 casi confermati, tra cui quattro decessi, sono stati segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 45 casi confermati a Macao e 429 a Taiwan, tra cui sei decessi. Un totale di 772 pazienti a Hong Kong, 31 a Macao e 281 a Taiwan sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. (Cip)