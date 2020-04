Cina: Comitato permanente dell'Assemblea nazionale discute di bio-sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), la massima legislatura cinese, ha iniziato ieri, domenica 26 aprile, la sua 17ma sessione, durante la quale i legislatori hanno esaminato una serie di progetti di legge e revisioni riguardanti la prevenzione e il controllo dell'inquinamento ambientale da rifiuti solidi, come così come la bio-sicurezza. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, la sessione di ieri ha deliberato le revisioni della legge sulla prevenzione e la gestione dell'inquinamento da rifiuti solidi, che sottolinea la classificazione dei rifiuti e la gestione generale nelle aree urbane e suburbane. E' stata sollecitata la gestione rafforzata dei rifiuti sanitari, in particolare quelli generati dalla risposta all'epidemia di coronavirus, nonché la dotazione di servizi igienico-sanitari ambientali nei mercati all'ingrosso di prodotti agroalimentari. Nella bozza sono anche menzionati il miglioramento dei sistemi di monitoraggio, di allerta precoce e di segnalazione e monitoraggio dell'origine dei rischi per la bio-sicurezza. (segue) (Cip)