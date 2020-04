Cina: Comitato permanente dell'Assemblea nazionale discute di bio-sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge stabilisce che i meccanismi nazionali di coordinamento in materia di bio-sicurezza sono composti da pertinenti agenzie governative, dipartimenti e organi militari. Per prevenire e controllare le malattie infettive e le epidemie di animali e piante, il progetto di legge ha anche apportato modifiche per includere i sistemi di monitoraggio e di allarme rapido, per richiedere alle istituzioni pertinenti di raccogliere, analizzare e riferire informazioni pertinenti, per fare previsioni sulle malattie emergenti e tendenze epidemiche. I dipartimenti e i governi del Consiglio di Stato al di sopra del livello della contea dovrebbero emettere avvisi tempestivi al pubblico adottando adeguate misure di risposta e controllo. Il progetto di legge regola anche la gestione della bio-sicurezza per laboratori, risorse genetiche umane e risorse biologiche. (segue) (Cip)