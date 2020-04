Cina: Comitato permanente dell'Assemblea nazionale discute di bio-sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inclusi anche la prevenzione del bio-terrorismo e delle minacce alle armi biologiche, lo sviluppo di capacità di bio-sicurezza e altri aspetti, e sono state chiarite le relative responsabilità legali. Durante l'evento di ieri, la Commissione per l'agricoltura e gli affari rurali dell'Npc ha richiesto requisiti definiti per quanto riguarda l'approvazione e l'ispezione in quarantena relativi all'uso di animali selvatici ad eccezione dei fini di consumo e per tradurre tali requisiti in forma giuridica in modo tempestivo. "Tali argomenti non sono solo in linea con i requisiti dell'attuale lotta contro l'epidemia del paese, ma sono anche rilevanti per lo sviluppo della Cina in modo sostenibile e per il beneficio del pubblico", ha spiegato Luo Yameng, esperto di gestione urbana. I legislatori stanno inoltre deliberando un progetto di decisione che autorizza il Consiglio di Stato, ad adeguare temporaneamente le leggi e i regolamenti pertinenti nella zona di libero scambio pilota di Hainan, nonché una proposta di presentazione di un progetto di modifica della legge sul diritto d'autore, tra gli altri. (Cip)