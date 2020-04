Cina: coronavirus, al via a Wuhan test clinici di Fase 2 sugli anticorpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha iniziato ieri gli studi clinici di "Fase 2" sull'efficacia degli anticorpi per la Covid-19 a Wuhan, prelevando 30 ml di sangue dai volontari cui erano stati iniettati gli anticorpi il 12 aprile. "I risultati dei test dei volontari durante gli studi clinici di Fase 1 sono gratificanti", ha detto una fonte vicina al team di ricerca sui vaccini ricombinanti al "Global Times". "Se gli esami del sangue dei volontari di Fase 2 offriranno risultati favorevoli, nei prossimi mesi potrebbero iniziare gli studi clinici di Fase 3", ha aggiunto la fonte. Per la seconda fase, 508 volontari hanno ricevuto iniezioni a metà aprile. "Il vaccino ricombinante sarà rilasciato a maggio", ha detto Chen Wei, esperto di malattie infettive militari cinesi. "Il vaccino potrebbe essere pronto per l'uso di emergenza entro settembre per gruppi speciali, incluso il personale medico. Tuttavia, non verrà reso disponibile al pubblico fino all'inizio del 2021", ha affermato Gao Fu, direttore del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). (segue) (Cip)