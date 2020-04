Cina: coronavirus, al via a Wuhan test clinici di Fase 2 sugli anticorpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino inattivato sviluppato dagli istituti cinesi è entrato nella Fase 2 di prova venerdì scorso, 24 aprile segnando un primo mondiale. I media hanno riferito che gli istituti sanitari stranieri in Malesia e Pakistan hanno espresso la volontà di offrirsi volontari per il prossimo ciclo di studi clinici in sforzi congiunti con la Cina per sviluppare un vaccino il prima possibile. I volontari non sono a conoscenza delle quantità di dosaggio nello studio di Fase 2 randomizzato. Esperti medici osserveranno i volontari di Fase 2 per il vaccino ricombinante il giorno 28 e alla fine del periodo di sei mesi. I volontari riceveranno 500 yuan (71 dollari) come rimborso per ogni analisi del sangue. (Cip)