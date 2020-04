Cina: utili industria in calo del 36,7 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle principali aziende industriali della Cina sono diminuiti nel primo trimestre del 2020; gli utili delle società industriali con un fatturato annuo di oltre 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari) sono ammontati a 781,5 miliardi di yuan (110,4 miliardi di dollari) nel primo trimestre, in calo del 36,7 per cento su base annua. Lo ha affermato l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs) in un comunicato. Secondo i dati, la contrazione è stata inferiore rispetto a quella del 38,3 per cento registrata nei primi due mesi del 2020. "I profitti industriali si sono surriscaldati a marzo quando il lavoro intensificato e la ripresa della produzione a livello nazionale hanno aumentato le vendite di prodotti industriali", ha dichiarato Zhang Weihua, funzionario dell'Nbs. I profitti in 39 dei 41 settori industriali esaminati sono diminuiti rispetto al primo trimestre dello stesso periodo dell'anno scorso, mentre 28 settori hanno registrato una crescita. (segue) (Cip)