Cina: utili industria in calo del 36,7 per cento nel primo trimestre (2)

- Le imprese industriali nel settore manifatturiero ad alta tecnologia hanno registrato un rimbalzo dei profitti con una crescita dello 0,5 per cento a marzo, dopo il calo del 37,1 per cento nei primi due mesi dell'anno. I profitti delle piccole imprese industriali private, così come quelli delle società finanziate all'estero, hanno ridotto a loro volta la contrazione dei profitti a marzo, rispetto al periodo gennaio-febbraio, spiega l'Nbs. "Nonostante il miglioramento del mese scorso, il calo dei profitti nel primo trimestre è rimasto relativamente ripido a causa di fattori quali l'aumento delle scorte, il calo dei prezzi, l'aumento dei costi e la domanda del mercato, che deve ancora riprendersi completamente dall'impatto della pandemia di Covid-19", ha affermato Zhang. (Cip)