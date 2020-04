Auto: da oggi, Volkswagen riavvia la produzione in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cominciare dalla sede centrale di Wolfsburg in Bassa Sassonia, da oggi il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen riavvia gradualmente la produzione in Germania, interrotta a causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus dalla seconda metà di marzo anche in altri paesi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per la ripresa delle attività, “nelle ultime tre settimane, Volkswagen si è preparata lavorando intensamente”, ha dichiarato il direttore operativo del gruppo Ralf Brandestaetter. Massima attenzione è stata prestata alla sicurezza dei dipendenti contro il rischio di contagio e al ripristino delle catene di approvvigionamento. Nel corso del mese di maggio, Volkswagen riavvierà la produzione anche nei propri impianti in Sudafrica, Argentina, Brasile e Messico. Intanto, decine di migliaia di dipendenti del conglomerato sono stati posti in cassa integrazione. (Geb)