Credito: Deutsche Bank, nel primo trimestre aumentano profitti nonostante crisi

- Nel primo trimestre del 2020, Deutsche Bank ha realizzato “profitti sorprendenti”, date le difficoltà del maggiore istituto di credito tedesco e la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando i dati preliminari sui primi tre mesi dell'anno diffusi da Deutsche Bank nella notte. In questo periodo, la banca ha realizzato un profitto di 206 milioni al loro delle imposte. Al netto, il dato è di 66 milioni di euro. Le previsioni stimavano Deutsche Bank in perdita rispettivamente di 248 e 338 milioni di euro. Deutsche Bank ha dovuto coprire più di quanto gli analisti si aspettassero per i fallimenti dei prestiti, che aumenteranno a causa dell'incombente recessione dovuta alla crisi innescata dal coronavirus. Invece dei 345 milioni di euro previsti e dei 200 milioni di euro del primo trimestre del 2019, Deutsche Bank ha depositato 500 milioni di euro per inadempienze sui prestiti. Il fatto che l'istituto di credito continui a realizzare profitti e non perdite nel primo trimestre è apparentemente dovuto ai guadagni significativamente più elevati. In particolare, Deutsche Bank ha generato proventi per 6,4 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2020, dato nettamente superiore ai 5,7 miliardi di euro previsti. Al fine di sostenere i clienti nell'imminente recessione, il consiglio di amministrazione di Deutsche Bank ha deciso di concedere più prestiti del previsto. Il capitale della banca potrebbe quindi scendere al di sotto del valore obiettivo. Il rapporto del capitale di base, sceso dal 13,6 al 12,8 per cento tra l'inizio di gennaio e la fine di marzo, potrebbe quindi essere lievemente inferiore all'obiettivo del 12,5 per cento. Deutsche Bank intende naturalmente conformarsi ai requisiti della vigilanza bancaria, che di recente ha richiesto solo un coefficiente di capitale di base del 10,4 percento anziché 11,6 in risposta alla crisi del coronavirus. L'obiettivo del 12,5 per cento dovrebbe essere conseguito nel 2022. Per allora, dovrebbe essere raggiunto un coefficiente di leva finanziaria del 5 per cento. (Geb)