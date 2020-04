Usa: Trump smentisce imminente sostituzione del segretario alla Salute Azar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rassicurato il segretario della Salute, Alex Azar, che non intende rimuoverlo dal suo incarico, a seguito delle polemiche giornalistiche in merito agli errori che avrebbero segnato l’iniziale risposta del funzionario all’emergenza del coronavirus. Lo riferiscono fonti anonime a conoscenza della questione, citate dal “Wall Street Journal”. Era stato proprio quel quotidiano Usa a pubblicare , la scorsa settimana, un duro articolo contro Azar, ricostruendo la gestione del segretario delle prime, concitate fasi della crisi epidemica. Diversi quotidiani statunitensi avevano dato notizia di discussioni alla Casa Bianca in merito alla possibile sostituzione di Azar lo scorso sabato, 25 aprile. Trump ha però scritto ieri sul proprio profilo Twitter che tali indiscrezioni sono “notizie false”, ed ha rinnovato la propria fiducia nel segretario. Secondo le fonti citate dal “Wall Street Journal”, l’amministrazione presidenziale è restia ad intraprendere rimpasti in un momento di crisi sanitaria nazionale, anche se alla Casa Bianca sarebbe effettivamente aumentata l’insofferenza nei confronti del segretario della Salute. (segue) (nys)