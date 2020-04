Corea del Sud: governo verso pagamento stipendi a dipendenti basi militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud si è attivato per versare anticipatamente gli stipendi ai circa 4mila dipendenti civili sudcoreani delle basi militari Usa nel paese, posti in congedo non retribuito il primo aprile, nel contesto del braccio di ferro tra Washington e Seul per il riequilibrio degli oneri legati ai costi di stazionamento delle forze statunitensi nel paese. Lo riferiscono fonti governative sudcoreane citate dal quotidiano “Korea Herald”. “Il governo sudcoreano sta accelerando per pagare anticipatamente gli stipendi di quei lavoratori, e dedurre po il relativo importo dalla somma versata agli Stati Uniti nell’ambito dello Special Measures Agreement (Sma)”, l’accordo che stabilisce il contributo di Seul ai costi della Forza Usa in Corea. Ai dipendenti civili delle basi statunitensi potrebbe giungere sino al 70 per cento dello stipendio tramite l’estensione del programma governativo di assicurazione per l’impiego, a patto però che dagli Stati Uniti non giunga un’obiezione esplicita. (segue) (Git)