Usa: Sanders contrario a cancellazione primarie Partito democratico a New York

- Il senatore socialista Bernie Sanders, principale sfidante di Joe Biden alle primarie del Partito democratico Usa in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre, si è detto contrario a cancellare le primarie nello Stato di New York, un’opzione al vaglio dei commissari del partito a causa della gravità dell’epidemia di coronavirus in quello Stato. Sanders, che si è già proclamato sconfitto il 13 aprile, ed ha già esteso il proprio sostegno esplicito a Biden, ha ribadito più volte, nelle ultime settimane, di voler comunque lasciare che gli elettori democratici di New York esprimano la loro preferenza. Lo stesso Sanders, però ha sospeso la propria campagna presidenziale nei giorni scorsi, proprio a causa dell’emergenza sanitaria in corso nel paese. (Nys)