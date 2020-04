Corea del Nord: Kim Jong-un invia “lettera di gratitudine” a lavoratori Wonsan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato una "lettera di gratitudine" ai lavoratori impegnati nella costruzione di un un complesso turistico nella località costiera di Wonsan. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani, che continuano a mantenere il riserbo in merito alle condizioni di salute del leader. Da oltre una settimana, infatti, la stampa internazionale rilancia indiscrezioni secondo cui il leader nordcoreano verserebbe in condizioni critiche a seguito di un intervento cardiaco, o sarebbe addirittura deceduto. La missiva annunciata dai media di regime nella giornata di oggi non è la prima nel suo genere dalla scomparsa di Kim, che non è stato avvistato in pubblico sin dall'inizio del mese di aprile. Secondo il quotidiano "Rodong Sinmun", Kim "ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti del lavoratori che si dedicano alla costruzione della zona turistica Wonsan-Kalma". (segue)