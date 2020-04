Corea del Nord: Kim Jong-un invia “lettera di gratitudine” a lavoratori Wonsan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni affermano che il leader nordcoreano si sia effettivamente sottoposto a un intervento chirurgico per l’applicazione di uno stent coronarico. Secondo tali indiscrezioni, rilanciate tra le altre da sito web sudcoreano “Daily Nk”, l’intervento sarebbe stato effettuato presso lo Hyang San Hospital, una clinica destinata al trattamento esclusivo del leader nordcoreano, e non presso una ordinaria struttura ospedaliera a Pyongyang. Secondo fonti anonime citate dal portale d’informazione, la clinica privata è stata riservata a Kim dal 2014, quando il leader nordcoreano ha iniziato a soffrire di “disturbi medici” legati probabilmente all’obesità e al tabagismo. L’ospedale, però, esisterebbe dal 1994, anno della morte di Kim Il-sung: proprio nel 1994, il nonno dell’attuale leader coreano, e fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, accusò un malore presso la Residenza di Hyang San: l’elicottero che avrebbe dovuto trasportarlo d’urgenza a Pyongyang non fu in grado di decollare a causa del maltempo, e Kim Il-sung perse la vita a causa di un “grave infarto miocardico unito a un icrus”. (segue) (Git)