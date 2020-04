Business news: Brasile, gettito fiscale si riduce del 3,3 per cento a marzo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale del Brasile ha registrato a marzo un calo di del 3,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La raccolta di tasse e contributi federali ha totalizzato nel periodo 109 miliardi di real (l'equivalente di circa 19 miliardi di euro). Su mese, il calo delle entrate è stato del 5,83 per cento. Si tratta del peggiore risultato per un mese di marzo, dal 2010. Il risultato era tuttavia atteso e, sottolinea il governo, riflette gli effetti economici provocati della pandemia di coronavirus. Secondo l'Agenzia delle entrate (Receita Federal), il comportamento del gettito a marzo deriva dalla variazione dei principali indicatori macroeconomici nel mese. Nonostante l'aumento del 3,30 per cento nella vendita di beni rispetto a marzo 2019, l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha tuttavia registrato una riduzione della produzione industriale (pari allo 0,51 per cento) e del settore servizi (pari allo 0,70 per cento). (Res)