Business news: Bolivia, Senato approva credito Cassa Depositi e Prestiti da 21 milioni di euro

- Il Senato della Bolivia ha approvato all’unanimità il credito di 21,5 milioni di euro stanziato da Cassa Depositi e Prestiti per aiutare il paese a fare fronte alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa boliviana (Abi). Il credito andrà a rafforzare il sistema sanitario in 16 municipi del paese nei dipartimenti di Tarija, Chuquisaca e Potosí. Il prestito dovrà essere rimborsato in un periodo di 40 anni a tasso zero e un periodo di grazia di 31 anni. (Res)